Хачатурянц — о Казарцеве: Я принял решение о его отстранении до конца года

Исполняющий обязанности президента РПЛзаявил, что арбитрбудет отстранен от судейской деятельности до конца года.

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

«Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR.

Я разговаривал с Сергеем Карасёвым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по VAR мы адресуем именно Василию.

Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.

Для меня Карасёв — авторитет, безусловно. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».