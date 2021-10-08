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    Хачатурянц — о Казарцеве: Я принял решение о его отстранении до конца года

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    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Василий Казарцев будет отстранен от судейской деятельности до конца года.

    Василий Казарцев
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    Василий Казарцев

    2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

    «Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR.

    Я разговаривал с Сергеем Карасёвым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по VAR мы адресуем именно Василию.

    Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.

    Для меня Карасёв — авторитет, безусловно. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

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