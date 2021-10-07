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    Луис Энрике: Игра против Италии сложилась для Испании превосходно

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

    Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, — против любого соперника, и где бы ни проходила игра. У меня на карандаше 40-50 игроков, которые заслуживают принимать участие в таких матчах», —цитирует специалиста RAI Sport.

    Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.

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