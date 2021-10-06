Бельгии пора уже показать свою силу и завоевать какой-нибудь трофей, считает Ванакен

Полузащитник сборной Бельгииподелился ожиданиями от выступления в Лиге наций УЕФА.

В полуфинале турнира бельгийцы 7 октября сыграют с командой Франции. В другом полуфинале 6 октября Италия сыграет с Испанией.

«Пора уже показать свою силу и завоевать какой-нибудь трофей. Для этого поколения игроков Лига наций — не последний шанс. Вместе мы поиграем еще пару-тройку лет.

Лига наций — новый турнир, у него есть свои преимущества. Что касается меня самого, я действительно могу играть на разных позициях, но мне все равно, какую роль исполнять на поле», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.