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    Николич: «Ростов» заслужил победу в матче с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в десятом туре чемпионата России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мне кажется, это заслуженное поражение. Может быть, не по игре, но мы просто не пользовались своими моментами. Очень хорошо начали игру, потом стали нервничать, когда надо было контролировать игру, пропустили первый гол. С начала второго тайма были хорошие отрезки, контроль игры, но было видно, что команда стала нервничать последние 15 минут. Тогда совсем потеряли контроль на поле.

    Как и сказал, мне кажется, "Ростов" заслужил победу. Может быть, не по игре, но он просто воспользовался нашими ошибками и моментами, где мы принимали неправильные решения. Мы тоже не забивали. Футбол такая игра, где нужно решать и забивать, когда есть возможность. У нас очень много проблем, много травмированных. Пара игроков вышли на поле с проблемами. Практически 2-3 замены мы сделали вынужденные. В конце матча упал уровень игры. Мне было видно последние 10 минут, что больше шансов забить второй мяч у "Ростова", чем у нас. До этого момента у нас было преимущество, но потом мы потерялись на поле.

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    Это наше первое поражение в чемпионате. Их было всего два в этом календарном году (в РПЛ). Сегодня мы проиграли второй раз с января. Мы привыкли к этому, и всегда чувствуем себя не совсем хорошо после поражений. Я занимаюсь своей работой. Можно сказать, что я слишком молодой, но я очень опытный как тренер. Я уже 22 года тренирую и 15 лет подряд в профессиональном футболе. У меня всегда фокус и концентрация на свои задачи, на своё дело, на команду. Я думаю, что я так и показал себя здесь. Эти полтора года вообще не обращал внимания на вещи, которые не связаны напрямую с футболом, с моей тренерской работой и с командой», — приводит слова Николича пресс-служба «железнодорожников».

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