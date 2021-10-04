«Леванте» уволил главного тренера

на своем официальном сайте объявил об увольнениис поста главного тренера.

54-летний испанский специалист возглавил команду в конце сезона-2017/18. С данного периода Пако Лопес успел провести с «Леванте» 147 матчей во всех турнирах. Он возглавляет список тренеров клуба по проценту побед в матчах высшего дивизиона, также он является рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера.

Paco López deja de ser entrenador del #LevanteUD

Gracias por todo, Paco.

ℹ https://t.co/fASCysawo7 pic.twitter.com/zZxvkwSAHT — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 3, 2021

В текущем сезоне чемпионата Испании «Леванте» имеет 8-матчевую серию без побед, которая началась со старта сезона. Им удалось четырежды сыграть вничью, благодаря чему они занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.