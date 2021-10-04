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    «Леванте» уволил главного тренера

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    «Леванте» на своем официальном сайте объявил об увольнении Пако Лопеса с поста главного тренера.

    Пако Лопес
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    Пако Лопес

    54-летний испанский специалист возглавил команду в конце сезона-2017/18. С данного периода Пако Лопес успел провести с «Леванте» 147 матчей во всех турнирах. Он возглавляет список тренеров клуба по проценту побед в матчах высшего дивизиона, также он является рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера.

    В текущем сезоне чемпионата Испании «Леванте» имеет 8-матчевую серию без побед, которая началась со старта сезона. Им удалось четырежды сыграть вничью, благодаря чему они занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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