Динияр Билялетдинов намерен заняться тренерской деятельностью

Бывший полузащитник сборной Россииожидает начала обучения на тренера.

«Сейчас ждем начала учебы в Москве на тренерскую категорию. На данный момент идет большая перестройка. Мы должны были уже учиться в январе, но с пертурбациями всей системы мы ждем, когда эта тема возобновиться. Обещают в ближайшее время начать учебу.

Я знаю, что сейчас система будет меняться. Она уже в процессе смены. Те методики, что были раньше, уже не актуальны. Так считает руководство», — сказал Динияр ТАСС.

Также Билялетдинов уточнил, что не рассматривает детский спорт, он нацелен на работу в профессиональных клубах.