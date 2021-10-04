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    Динияр Билялетдинов намерен заняться тренерской деятельностью

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    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов ожидает начала обучения на тренера.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Сейчас ждем начала учебы в Москве на тренерскую категорию. На данный момент идет большая перестройка. Мы должны были уже учиться в январе, но с пертурбациями всей системы мы ждем, когда эта тема возобновиться. Обещают в ближайшее время начать учебу.

    Я знаю, что сейчас система будет меняться. Она уже в процессе смены. Те методики, что были раньше, уже не актуальны. Так считает руководство», — сказал Динияр ТАСС.

    Также Билялетдинов уточнил, что не рассматривает детский спорт, он нацелен на работу в профессиональных клубах.

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