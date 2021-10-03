«Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет на 28-й минуте открыли флорентийцы — отличился Лукас Куарта с передачи Влаховича.

Спустя десять минут Ирвин Лосано сравнял счет, сыграв на добивании после того, как Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.

А на 50-й минуте Амир Ррахмани вывел «Наполи» вперед, установив окончательный счет.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 78-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Наполи 1:2 Голы: 1:0 Лукас Мартинес (28'), 1:1 Ирвин Лосано (39'), 1:2 Амир Ррахмани (50') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Альваро Одриосола (Марко Бенасси, 77'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Александр Кокорин, 78'), Эрик Пульгар (Лукас Торрейра, 65'), Альфред Дункан (Youssef Maleh, 77'), Хосе Мария Кальехон (Риккардо Соттиль, 57'), Душан Влахович, Николас Гонсалес Наполи: Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 84'), Лоренцо Инсинье (Диего Демме, 70'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 57'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 57'), Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан (Дрис Мертенс, 84'), Мариу Руй, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Давид Оспина Предупреждения: Джакомо Бонавентура (31'), Лукас Мартинес (36'), Vincenzo Italiano (41'), Эрик Пульгар (52'), Андре Франк Замбо Ангисса (54'), Мариу Руй (67'), Диего Демме (90 + 1')

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 21 очко. «Фиорентина» идет пятой с 12 очками.

17 октября команда из Неаполя встретится дома против «Торино», а флорентийцы днем позже отправятся в гости к «Венеции».