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    Федотов: Попадание Дзюбы в штангу при 0:1 — ключевой момент

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Поздравляю команду с победой. Есть порох в пороховницах. Было два неудачных матча, но сумели собраться, проявить мастерство, выдержку и хладнокровие.

    Понятно, что на поле "Зенита" было непросто, они имели моменты и подходы, но не скажу, что это было настолько остро. В быстрых атаках мы тоже могли открывать счет.

    Потом расслабились, пропустили быструю атаку, а потом гол. Воспользовались численным преимуществом, но "Зенит" до конца напрягал, было попадание Дзюбы в штангу еще при 1:0. Это был ключевой момент.

    Мы готовились и к трем защитникам. Проштудировали предыдущие матчи с ними, так что ожидали и четырех защитников.

    Наверное, план на игру не совсем удавался, хотя и проводили ответные атаки. Хотелось больше владеть мячом, а мы торопили события и нарывались на быстрые атаки.

    Когда "Зенит" остался в меньшинстве, мы пропустили. Потом сделали тройную замену, нужны были свежие идеи. Два инсайда добавили агрессии и разума. Юсупов сделал передачу, у Попова было пару моментов.

    При игре в большинстве по сравнению с матчем против "Краснодара" прибавили в хладнокровии. В Краснодаре был хороший пинок, не совсем мысленно были готовы к игре. В большинстве могли перевернуть игру, но не получилось.

    Было напряженно и обидно, что не сумели реализовать такое большое преимущество. Единственное, в чем могли прибавить за неделю, — успокоиться и добавить хладнокровия в моментах, когда нужно сделать ключевую передачу.

    Смотрели повтор удаления Азмуна в раздевалке. На мой взгляд, чистое удаление. Азмун не имел злого умысла, это сто процентов, но он не дотянулся до мяча и попал открытыми шипами в бок Джанаеву. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов по цвету карточки.

    "Зенит" мог недооценить "Сочи"? Это надо спросить у них. Мы оценивали "Зенит" по максимуму. Что происходит у них, мы не можем гадать на кофейной гуще», — сказал Федотов Sports.ru.

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