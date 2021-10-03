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    «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне

    «Эспаньол» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от «Эспаньола» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
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    «Реал»

    Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Эмбарба получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную, где Рауль де Томас первым успел к мячу и с пары метров пробил в ближний угол мимо Куртуа.

    На 60-й минуте разыграли штрафной в центре поля хозяева, Баре выполнил передачу на ход Алейшу Видалю, который на скорости ворвался в штрафную, обыграл Начо и пробил мимо Куртуа в правый нижний угол.

    «Реал» отквитал один мяч на 71-й минуте. Йович обработал мяч после навеса из глубины поля и покатил его на Бензема, а тот сместился с фланга к центру и от линии штрафной вколотил его под правую штангу.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Реал Мадрид 2:1
    Голы: 1:0 Рауль Де Томас (17'), 2:0 Алейш Видаль (60'), 2:1 Карим Бензема (71') Эспаньол: Диего Лопес, Oscar Gil (Дидак Вила, 81'), Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре, Серхи Дардер (Давид Лопес, 82'), Алейш Видаль (Nico Ribaudo, 64'), Оскар Мелендо (Мануэль Морланес, 58'), Адриан Эмбарба (У Лэй, 65'), Рауль Де Томас Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 72'), Карим Бензема, Эдуардо Камавинжа (Родриго, 46'), Тони Кроос (Каземиро, 62'), Лука Модрич (Лука Йович, 62'), Федерико Вальверде, Давид Алаба, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Адриан Эмбарба (11'), Эдуардо Камавинжа (29'), Oscar Gil (79')

    «Эспаньол» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Примеры, а «Реал», несмотря на поражение остается ее лидером с 17 очками.

    В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Атлетик», а «Эспаньол» на следующий день сыграет домашний матч против «Кадиса».

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