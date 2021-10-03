«Эспаньол» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Эмбарба получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную, где Рауль де Томас первым успел к мячу и с пары метров пробил в ближний угол мимо Куртуа.
На 60-й минуте разыграли штрафной в центре поля хозяева, Баре выполнил передачу на ход Алейшу Видалю, который на скорости ворвался в штрафную, обыграл Начо и пробил мимо Куртуа в правый нижний угол.
«Реал» отквитал один мяч на 71-й минуте. Йович обработал мяч после навеса из глубины поля и покатил его на Бензема, а тот сместился с фланга к центру и от линии штрафной вколотил его под правую штангу.
«Эспаньол» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Примеры, а «Реал», несмотря на поражение остается ее лидером с 17 очками.
В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Атлетик», а «Эспаньол» на следующий день сыграет домашний матч против «Кадиса».