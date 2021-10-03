«Аталанта» — «Милан»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 2:3.

«Россонери» открыли счет уже на первой минуте — отличился Давиде Калабрия. А на 42-й минуте Сандро Тонали удвоил преимущество гостей.

Счет стал крупным после гола Рафаэла Леау на 78-й минуте.

На 86-й минуте в ворота «Милана» был назначен пенальти, который реализовал Дуван Сапата, а в компенсированное время Марио Пашалич сократил отставание бергамасков до минимума, но отыграться они не успели.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч в запасе. Он не вышел на поле уже в четвертом матче подряд.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Милан 2:3 Голы: 0:1 Давиде Калабрия (1'), 0:2 Сандро Тонали (43'), 0:3 Рафаэл Леау (78'), 1:3 Дуван Сапата (пенальти) (86') Аталанта: Хуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал (Теун Коопмейнерс, 46'), Берат Джимсити, Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 87'), Йоаким Мехле (Луис Мурьель, 56'), Маттео Пессина (Джузеппе Пеццелла, 24'), Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 56'), Дуван Сапата Милан: Анте Ребич, Рафаэл Леау (Пьетро Пеллегри, 90'), Браим Диас (Жуниор Мессьяс, 74'), Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 80'), Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 80'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Мартен де Рон (40'), Браим Диас (42'), Фикайо Томори (52'), Жуниор Мессьяс (85'), Рафаэл Леау (88'), Stefano Pioli (90 + 5')

«Милан» поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. Клуб из Бергамо опустился на восьмую строчку с 11 очками.

16 октября «Милан» сыграет на своем поле против «Вероны», а «Аталанта» днем позже отправится в гости к «Эмполи».