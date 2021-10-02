Министр спорта РФ о лимите на легионеров: От перемены мест слагаемых значение суммы не меняется

Министр спорта РФвысказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС.

Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой.

Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.