АПЛ. «Ман Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью, «Ливерпуль» примет «Ман Сити»

Со 2 по 3 октября пройдут матчи 7 тура английский Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1

В поединке 7 тура РПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1.

«Манкунианцы» вышли вперед благодаря голу Антони Марсьяля. Бруну Фернандеш получил мяч и откатил в зону на левый край штрафной площади соперника, куда на скорости ворвался Марсьяль и сильным ударом в дальний верхний угол открыл счет.

На 65 минуте Андрос Таунсенд получил передачу от Дукуре, который собрал на себе трех соперников, вошел с мячом в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1 Голы: 1:0 Антони Марсьяль (43'), 1:1 Эндрос Таунсенд (65') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред (Поль Погба, 70'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 57'), Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 57') Эвертон: Хосе Саломон Рондон, Демарай Грей (Lewis Dobbin, 90'), Anthony Gordon (Том Дэвис, 72'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Лука Динь, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Гринвуд (34'), Абдулайе Дукуре (76')

После этой встречи оба коллектива имеют по 14 очков, однако МЮ занимает второе, а «Эвертон» — третье место.

«Бернли» — «Норвич»

2 октября, 17:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

2 октября, 17:00 мск

«Лидс» — «Уотфорд»

2 октября, 17:00 мск

«Челси» — «Саутгемптон»

2 октября, 17:00 мск

«Брайтон» — «Арсенал»

2 октября, 19:30 мск

«Вест Хэм» — «Брентфорд»

3 октября, 16:00 мск

«Кристал Пэлас — "Лестер"

3 октября, 16:00 мск

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла"

3 октября, 16:00 мск

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

3 октября, 18:30 мск