АПЛ. «Ман Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью, «Ливерпуль» примет «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1
В поединке 7 тура РПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1.
«Манкунианцы» вышли вперед благодаря голу Антони Марсьяля. Бруну Фернандеш получил мяч и откатил в зону на левый край штрафной площади соперника, куда на скорости ворвался Марсьяль и сильным ударом в дальний верхний угол открыл счет.
На 65 минуте Андрос Таунсенд получил передачу от Дукуре, который собрал на себе трех соперников, вошел с мячом в штрафную и точно пробил в дальний угол.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1
Голы: 1:0 Антони Марсьяль (43'), 1:1 Эндрос Таунсенд (65') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред (Поль Погба, 70'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 57'), Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 57') Эвертон: Хосе Саломон Рондон, Демарай Грей (Lewis Dobbin, 90'), Anthony Gordon (Том Дэвис, 72'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Лука Динь, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Гринвуд (34'), Абдулайе Дукуре (76')
После этой встречи оба коллектива имеют по 14 очков, однако МЮ занимает второе, а «Эвертон» — третье место.
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