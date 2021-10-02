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    АПЛ. «Ман Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью, «Ливерпуль» примет «Ман Сити»

    Обзор матчей 7 тура АПЛ

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    Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш
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    Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш
    Со 2 по 3 октября пройдут матчи 7 тура английский Премьер-лиги

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1

    В поединке 7 тура РПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1.

    «Манкунианцы» вышли вперед благодаря голу Антони Марсьяля. Бруну Фернандеш получил мяч и откатил в зону на левый край штрафной площади соперника, куда на скорости ворвался Марсьяль и сильным ударом в дальний верхний угол открыл счет.

    На 65 минуте Андрос Таунсенд получил передачу от Дукуре, который собрал на себе трех соперников, вошел с мячом в штрафную и точно пробил в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Антони Марсьяль (43'), 1:1 Эндрос Таунсенд (65') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред (Поль Погба, 70'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 57'), Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 57') Эвертон: Хосе Саломон Рондон, Демарай Грей (Lewis Dobbin, 90'), Anthony Gordon (Том Дэвис, 72'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Лука Динь, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Гринвуд (34'), Абдулайе Дукуре (76')

    После этой встречи оба коллектива имеют по 14 очков, однако МЮ занимает второе, а «Эвертон» — третье место.

    «Бернли» — «Норвич»

    2 октября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

    2 октября, 17:00 мск

    «Лидс» — «Уотфорд»

    2 октября, 17:00 мск

    «Челси» — «Саутгемптон»

    2 октября, 17:00 мск

    «Брайтон» — «Арсенал»

    2 октября, 19:30 мск

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    «Вест Хэм» — «Брентфорд»

    3 октября, 16:00 мск

    «Кристал Пэлас — "Лестер"

    3 октября, 16:00 мск

    "Тоттенхэм" — "Астон Вилла"

    3 октября, 16:00 мск

    "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

    3 октября, 18:30 мск

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