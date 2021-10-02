«Арсенал» — «Химки»: счет 0:0

В поединке 10 тура РПЛразошлись нулевой ничьей.

После этого результата «Арсенал» поднялся на 12 место, набрав 9 очков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Химки 0:0 Арсенал Тула: Антон Коченков, Игорь Смольников, Иван Новосельцев, Максим Беляев, Данил Степанов, Георги Костадинов (Artem Sokol, 73'), Даниил Хлусевич, Горан Чаушич, Кингз Кангва (Аяз Гулиев, 67'), Зурико Давиташвили, Евгений Марков (Александру Тудорие, 67') Химки: Kemal Ademi (Александр Долгов, 46'), Резиуан Мирзов, Artem Sokolov (Илья Кухарчук, 70'), Брайан Идову, Денис Глушаков (Александр Трошечкин, 46'), Filip Dagerstaal, Кирилл Боженов (Эльмир Набиуллин, 62'), Oleksandr Filin, Егор Данилкин, Дмитрий Тихий, Илья Лантратов Предупреждения: Oleksandr Filin (17'), Дмитрий Тихий (29'), Кингз Кангва (38'), Кирилл Боженов (60'), Иван Новосельцев (73'), Зурико Давиташвили (90 + 2')

«Химки» сыграли пятый раз вничью в этом сезоне. Это наивысший показатель в РПЛ, как и у «Локомотива». Команда имеет 8 очков и занимает 14 место.