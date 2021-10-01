Сарри: Жаль, что «Лацио» забил «Локомотиву» всего два гола

Главный тренер «Лацио»прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

«За последние два матча мы прибавили в технике, теперь двигаем мяч гораздо быстрее. Все выглядит лучше. Жаль, что забили всего два гола. Но я рад, что Башич и Габаррон были точны.

Когда начинаешь новый проект, нужно время. "Лацио" — пожалуй, одна из самых сложных команд для меня, потому что они привыкли к совершенно другому стилю футбола», — цитирует Сарри ТАСС.

В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».