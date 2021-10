Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В их число попал и 30-летний нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес. Полузащитник сделал дубль в матче с «Наполи» (3:2).

Также среди претендентов оказались хавбек «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби и форвард «Браги» Вендерсон Галено.

Who gets your vote? 🧐

🌟 Karl Toko Ekambi

🌟 Quincy Promes

🌟 Giorgos Masouras

🌟 Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL