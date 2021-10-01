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    Матыцин: В матчах со Словакией и Словений ждем от России только побед

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    Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    8 октября команда Валерия Карпина в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября на выезде встретится со Словенией.

    «Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи.

    Если будут победы, и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки.

    Если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», — цитирует Матыцина ТАСС.

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