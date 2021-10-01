Матыцин: В матчах со Словакией и Словений ждем от России только побед

Глава Министерства спорта РФподелился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

8 октября команда Валерия Карпина в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября на выезде встретится со Словенией.

«Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи.

Если будут победы, и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки.

Если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», — цитирует Матыцина ТАСС.