Кулибали заявил, что матч со «Спартаком» многому его научил

Защитник «Наполи»отметил, что его команда должна извлечь урок из поражения от «Спартака» (2:3) в матче второго тура Лиги Европы.

«Не хочу искать оправдания, мы могли сделать гораздо больше. "Наполи" проиграл матч и должен извлечь урок. Чтобы побеждать в каждой игре, необходима большая работа.

Чувствую разочарование и сожаление, но мы должны двигаться от матча к матчу. Мне кажется, все наши мысли были уже о матче против "Фиорентины", который пройдет в воскресенье. Это была ошибка. Если мы будем играть, думая о другом матче, то столкнемся с трудностями.

Этот матч многому меня научил, на личном уровне — тоже. Тренер был очень разочарован. Перед игрой он говорил о том, как нужно настроиться на матч. С завтрашнего дня мы должны с правильным настроем начать готовиться к "Фиорентине", — цитирует Кулибали Sky Sport Italia.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет "Лестер", а "Наполи" — "Легию".