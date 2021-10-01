ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 07:07
    • Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 06:49
    • Хавбек «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
    Все новости спорта

    Кулибали заявил, что матч со «Спартаком» многому его научил

    Футбол Лига Европы Футбол России Спартак Футбол Италии Наполи Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отметил, что его команда должна извлечь урок из поражения от «Спартака» (2:3) в матче второго тура Лиги Европы.

    Калиду Кулибали
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калиду Кулибали

    «Не хочу искать оправдания, мы могли сделать гораздо больше. "Наполи" проиграл матч и должен извлечь урок. Чтобы побеждать в каждой игре, необходима большая работа.

    Чувствую разочарование и сожаление, но мы должны двигаться от матча к матчу. Мне кажется, все наши мысли были уже о матче против "Фиорентины", который пройдет в воскресенье. Это была ошибка. Если мы будем играть, думая о другом матче, то столкнемся с трудностями.

    Этот матч многому меня научил, на личном уровне — тоже. Тренер был очень разочарован. Перед игрой он говорил о том, как нужно настроиться на матч. С завтрашнего дня мы должны с правильным настроем начать готовиться к "Фиорентине", — цитирует Кулибали Sky Sport Italia.

    В следующем туре "Спартак" 21 октября примет "Лестер", а "Наполи" — "Легию".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Козлы» моментально забодают аутсайдера?
  • «Кельн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Снова будет обмен результативными ударами?
  • «Ланс» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры