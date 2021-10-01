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    Геркус объяснил поражение «Локомотива» от «Лацио»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение московского клуба в матче против «Лацио» (0:2) на групповом этапе Лиги Европы.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Результат закономерный, команда выглядела неуверенной, несбалансированной, и даже несыгранной. Возможно, это из-за обилия новичков. Короткая скамейка была ввиду отсутствия нескольких игроков. Кстати, где они? В общем, она не дала возможности делать замены.

    В общем, результат разочаровал. С таким потенциалом можно и нужно играть лучше. Будем болеть за победу в матчах с "Галатасараем".

    Гильерме очень много тащил, нельзя спасать во всех эпизодах. Ошибки — следствие количества моментов у ворот. Их было много. Проиграли из-за невыстроенной игры. Прежде всего, в обороне и в опорной зоне. Левый фланг провисал. Да много всего, в целом оказались не готовы», — цитирует Геркуса официальный сайт УЕФА.

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