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    Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле

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    Матч чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель», который был прерван и не доигран ранее из-за потасовки с участием болельщиков, будет переигран в Труа 27 октября, сообщает L'Equipe.

    Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле
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    Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле

    Именно такие место и дату определили французские футбольные власти. Труа был выбран в качестве принимающей стороны, поскольку этот город находится достаточно далеко от Ниццы и Марселя.

    Напомним, 22 августа матч этих клубов был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Затем игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

    После разбирательств наказание понесла «Ницца» — клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с команды сняли одно очко в турнирной таблице.

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