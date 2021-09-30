Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле

Матч чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель», который был прерван и не доигран ранее из-за потасовки с участием болельщиков, будет переигран в Труа 27 октября, сообщает L'Equipe.

Именно такие место и дату определили французские футбольные власти. Труа был выбран в качестве принимающей стороны, поскольку этот город находится достаточно далеко от Ниццы и Марселя.

Напомним, 22 августа матч этих клубов был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Затем игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

После разбирательств наказание понесла «Ницца» — клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с команды сняли одно очко в турнирной таблице.