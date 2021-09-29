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    Вернидуб: «Шериф» на верном пути и мы продолжим ему следовать

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    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в Мадриде, в рамках матча 2-го тура Лиги чемпионов.

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    «Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали.

    Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

    Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.

    Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом.

    Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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