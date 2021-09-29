Вернидуб: «Шериф» на верном пути и мы продолжим ему следовать

Главный тренер «Шерифа»прокомментировал победу над(2:1) в Мадриде, в рамках матча 2-го тура Лиги чемпионов.

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали.

Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом.

Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.