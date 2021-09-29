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    Анчелотти: Это нам урок на будущее. «Реал» не заслуживал поражения.

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Шерифом» (1:2) в Лиге чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

    Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.

    Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче», — сказал Анчелотти пресс-службе УЕФА.

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