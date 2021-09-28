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    Сутормин: Постараемся показать в матче с «Мальмё» все наши лучшие качества

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Мальмё» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Подходим к матчу в боевом настроении. Лига чемпионов возвращается в Петербург. Постараемся показать все наши лучшие качества, чтобы добиться положительного результата.

    "Мальме" — хорошая команда, которая идет в тройке лидеров чемпионата Швеции. В прошлом году "Брюгге" доказал, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Кто доходит до групповой стадии, заслуживает здесь играть.

    "Мальме" хорошо прессингует и переходит из обороны в атаку, команда сильна в борьбе, фланговые защитники очень качественные, нападающий хороший.

    Мы очень серьезно готовимся к игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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