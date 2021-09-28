Анчелотти: «Реалу» следует быть осторожным с «Шерифом»

Главный тренер «Реала»дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом».

«У меня нет команды А и команды Б, я всегда подбираю игроков под каждый матч. Выбор состава не является проблемой. Ранее мне редко доводилось работать с такой сильной полузащитой. Проблемы возникают тогда, когда у тебя выбор из слабых игроков.

Нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов — ко всем матчам в этом турнире требуется подготовка. "Шериф" хорошо играет, и нам следует быть осторожными, поскольку нас ждет хорошо организованный и быстро играющий в атаке соперник. Нам нужны три очка, и следует оставаться полностью сосредоточенными», — передает слова Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Шериф» пройдет 28 сентября в Мадриде, начало — в 22:00 мск.