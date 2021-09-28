ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • 07:02
    • УЕФА объявил о прекращении преследования учредителей европейской Суперлиги
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
  • 19:34
    • Матч Россия — Словакия смогут посетить до 13 500 зрителей
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реалу» следует быть осторожным с «Шерифом»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Шериф Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом».

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «У меня нет команды А и команды Б, я всегда подбираю игроков под каждый матч. Выбор состава не является проблемой. Ранее мне редко доводилось работать с такой сильной полузащитой. Проблемы возникают тогда, когда у тебя выбор из слабых игроков.

    Нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов — ко всем матчам в этом турнире требуется подготовка. "Шериф" хорошо играет, и нам следует быть осторожными, поскольку нас ждет хорошо организованный и быстро играющий в атаке соперник. Нам нужны три очка, и следует оставаться полностью сосредоточенными», — передает слова Анчелотти Marca.

    Матч «Реал» — «Шериф» пройдет 28 сентября в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры