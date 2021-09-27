«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Лейпцига» Нкунку

Полузащитник «Лейпцига»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Fichajes, французский футболист попал в список трансферных целей «Манчестер Сити».

Нкунку, как известно, стал автором хет-трика в гостевом матче против «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Лейпциг» в той игре уступил со счетом 3:6.

В текущем чемпионате Германии 23-летний хавбек провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

До перехода в «Лейпциг» Нкунку выступал за «Пари Сен-Жермен». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 43 миллиона евро.