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    «Манчестер Сити» может купить полузащитника «Лейпцига» Нкунку

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    Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    По информации Fichajes, французский футболист попал в список трансферных целей «Манчестер Сити».

    Нкунку, как известно, стал автором хет-трика в гостевом матче против «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Лейпциг» в той игре уступил со счетом 3:6.

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    • В текущем чемпионате Германии 23-летний хавбек провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

    До перехода в «Лейпциг» Нкунку выступал за «Пари Сен-Жермен». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 43 миллиона евро.

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