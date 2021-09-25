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    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Астон Виллы» — 0:1.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Гости открыли счет на 88-й минуте, когда Дуглас Луис с углового навесил к ближнему краю вратарской, где Кортни Хос оторвался от Эдинсона Кавани и затылком отправил мяч в ближний верхний угол.

    Спустя пару минут «красные дьяволы» заработали пенальти — Хос отбил мяч рукой после удара Кавани. Однако Бруну Фернандеш с точки пробил над перекладиной.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:0
    Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (Виктор Нильссон Линделёф, 67'), Люк Шоу (Диогу Далот, 34'), Скотт МакТоминай, Фред, Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Поль Погба, Криштиану Роналду Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Эмилиано Буэндия, 78'), Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Кортни Хос, Эзри Конса, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: L. Shaw (29'), J. McGinn (66'), Фред (77')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место (13 очков), а «Астон Вилла» — седьмое (10 очков).

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