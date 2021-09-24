Петржела: Витория доработает сезон в «Спартаке», возможно, даже весь контракт

Экс-тренер «Зенита»поделился своими ожиданиями от предстоящего матча девятого тура между

«Думаю, "Уфа" — неприятный соперник для красно-белых. У "Спартака" часто возникают проблемы с командами, играющими от обороны, с пятью защитниками.

Очень скоро у "Спартака" все наладится. Уверен, что Витория завершит этот сезон в команде, а может, и весь контракт.

Его неудачи в "Спартаке" — вопрос времени, он хороший специалист», — сказал Петржела «Спорт-Экспрессу».

На данный момент красно-белые занимают девятое место с десятью очками в год своего столетия. В следующем матче «гладиаторы» примут у себя дома «Уфу», которая находится на 12 месте с восемью очками.

Команда из Башкортостана является крайне неудобным соперником для красно-белых. В 14 очных матчах шесть раз победу одерживала «Уфа», лишь четыре раза футболисты московского клуба, еще четыре раза матч завершился вничью.