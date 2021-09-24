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    Витор Перейра: Уровень российских судей достаточно хороший

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    Витор Перейра высказался после назначения на пост главы департамента судейства РФС.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    «Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться. Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола.

    Я встречался с российскими судьями в качестве инструктора и инспектора игр, но не думаю, что сейчас надо называть имена. Что касается арбитров-иностранцев в России, то уровень российских судей достаточно хороший, но его можно улучшить.

    Клубы и участники процесса доверяют российским судьям. Обвинения в лояльном отношении к "Бенфике"? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — "Спортинг" Лиссабон, злейший враг Бенфики», — цитирует Перейру «Чемпионат».

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