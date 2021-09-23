Комментатор «Матч ТВ о Миранчуке»: Боюсь, все закончится арендой в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ»считает, чтоне сможет стать основным игрокоми вернется в чемпионат России.

«К сожалению, Миранчук не проявляет себя в конструктиве и плох в прессинге: недостаточно агрессивен, малоподвижен, недостаточно хорош в интерпретации пространства. Все это сильно смущает. Он как будто по-прежнему чувствует себя некомфортно в Бергамо. Не берусь прогнозировать, но есть ощущение, что терпение Гасперини заканчивается.

Сейчас мне не кажется, что у него светлое будущее в "Аталанте". Я не вижу прогресса, хотя у большинства игроков под руководством Гасперини он очевиден. Можем подождать до зимы, но впереди более сложные игры. У него есть всплески, но этого мало в "Аталанте", нужно последовательность.

Миранчук — хороший парень, я не сомневаюсь, что он хочет учиться, но у меня складывается ощущение, что есть некоторые непреодолимые ограничения для него в структуре игры "Аталанты". Прошло больше года после трансфера, поэтому вопрос адаптации ставить уже нельзя. Если за такое время игрок не смог привыкнуть, пускай и к такому сложному футболу как у "Аталанты", то это большая проблема. Значит, у игрока нет особых перспектив в этой команде.

Я боюсь, что все это закончится арендой, причем не в итальянскую команду, а в российскую. Это будет шаг назад для Миранчука», — приводит слова Минина «Матч ТВ».

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии четыре матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.