ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено
  • 09:33
    • Анри входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
  • 23:54
    • ПСЖ обыграл «Метц» благодаря дублю Хакими
  • 00:53
    • Хет-трик Асенсио и дубль Бензема позволили «Реалу» разгромить «Мальорку»
  • 00:06
    • «Челси» по пенальти одолел «Астон Виллу» в Кубке лиги
  • 23:48
    • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги
    Все новости спорта

    Комментатор «Матч ТВ о Миранчуке»: Боюсь, все закончится арендой в РПЛ

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии РПЛ Футбол России Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин считает, что Алексей Миранчук не сможет стать основным игроком «Аталанты» и вернется в чемпионат России.

    Алексей Миранчук (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук (справа)

    «К сожалению, Миранчук не проявляет себя в конструктиве и плох в прессинге: недостаточно агрессивен, малоподвижен, недостаточно хорош в интерпретации пространства. Все это сильно смущает. Он как будто по-прежнему чувствует себя некомфортно в Бергамо. Не берусь прогнозировать, но есть ощущение, что терпение Гасперини заканчивается.

    Сейчас мне не кажется, что у него светлое будущее в "Аталанте". Я не вижу прогресса, хотя у большинства игроков под руководством Гасперини он очевиден. Можем подождать до зимы, но впереди более сложные игры. У него есть всплески, но этого мало в "Аталанте", нужно последовательность.

  • Аршавин: Алексею Миранчуку стоит летом подумать о смене команды
  • Читайте по теме

    • Миранчук — хороший парень, я не сомневаюсь, что он хочет учиться, но у меня складывается ощущение, что есть некоторые непреодолимые ограничения для него в структуре игры "Аталанты". Прошло больше года после трансфера, поэтому вопрос адаптации ставить уже нельзя. Если за такое время игрок не смог привыкнуть, пускай и к такому сложному футболу как у "Аталанты", то это большая проблема. Значит, у игрока нет особых перспектив в этой команде.

    Я боюсь, что все это закончится арендой, причем не в итальянскую команду, а в российскую. Это будет шаг назад для Миранчука», — приводит слова Минина «Матч ТВ».

    Миранчук провел в текущем чемпионате Италии четыре матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не уйдет с поля без голов
  • «Кадис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Вернется ли «Рома» на победный путь?
  • «Рома» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Прервет ли «Сампдория» победную серию «Наполи»?
  • «Сампдория» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры