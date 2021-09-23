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    Головин заявил о готовности играть по 90 минут в каждом матче

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» (3:1) в матче чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве.

    Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

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    • Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, все нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», — цитирует Головина «Чемпионат».

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