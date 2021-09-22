«Леванте» — «Сельта»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Голами в составе победителей отличились во втором тайме Яго Аспас (66) и Брайс Мендес (85), две передачи на свой счет записал Санти Мина.

Отметим, что на 77-й минуте, при счете 0:1, «Леванте» получил право на пенальти, но Рохер Марти не реализовал удар.

«Сельта» одержала первую победу в сезоне и покинула зону вылета: с 4 очками команда занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Леванте» те же 4 очка и 16-я позиция.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельном матче «Атлетик» из Бильбао на своем поле уступил «Райо Вальекано» — 1:2.

В составе гостей забили Альваро Гарсия (5-я минута) и Радамель Фалькао, который отличился уже на второй добавленной минуте к основному времени матча.

Мяч «Атлетика» стал автоголом в исполнении Пате Сисса (33).

«Атлетик» занимает 6-е место в текущей турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» находится на четвертой строчке.