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    Две передачи Мины помогли «Сельте» обыграть «Леванте»

    «Леванте» — «Сельта»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Леванте» потерпел домашнее поражение от «Сельты» со счетом 0:2.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    Голами в составе победителей отличились во втором тайме Яго Аспас (66) и Брайс Мендес (85), две передачи на свой счет записал Санти Мина.

    Отметим, что на 77-й минуте, при счете 0:1, «Леванте» получил право на пенальти, но Рохер Марти не реализовал удар.

    «Сельта» одержала первую победу в сезоне и покинула зону вылета: с 4 очками команда занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Леванте» те же 4 очка и 16-я позиция.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельном матче «Атлетик» из Бильбао на своем поле уступил «Райо Вальекано» — 1:2.

    В составе гостей забили Альваро Гарсия (5-я минута) и Радамель Фалькао, который отличился уже на второй добавленной минуте к основному времени матча.

    Мяч «Атлетика» стал автоголом в исполнении Пате Сисса (33).

    «Атлетик» занимает 6-е место в текущей турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» находится на четвертой строчке.

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