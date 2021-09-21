ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • 16:17
    • «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи
  • 20:35
    • Рангник призвал не идти по пути австрийской Бундеслиги
  • 20:05
    • Судья Иванов готов к диалогу со Слуцким
  • 19:54
    • Сборная Венгрии получила наказание за расизм фанатов
  • 19:39
    • Чемпионка US Open выступит на Кубке Кремля
    Все новости спорта

    Судья Иванов готов к диалогу со Слуцким

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче восьмого тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (1:3), отреагировал на претензии тренера казанцев Леонида Слуцкого.

    Сергей Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Иванов

    «У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы. Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах.

    Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра — такая же сложная работа. Каждый из нас, игроки, тренеры, судьи, пытается делать свою работу качественно.

    Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани.

    Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства.

  • Слуцкий назвал катастрофическим уровень судейства Иванова в матче с «Зенитом»
  • Читайте по теме

    • Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

    Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ренн — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры