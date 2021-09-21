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    Головин стремится быть лидером «Монако»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей роли в команде.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Ранее россиянин провел свой 100-й матч за княжеский клуб, играя против «Ниццы» (2:2).

    «Я доволен, что удалось забить и достичь отметки в 100 матчей за "Монако". Ранее мне уже удавалось это сделать в ЦСКА, горжусь, что достиг этого в составе "красно-белых".

    Я вхожу в число самых опытных игроков "Монако", поэтому я должен выполнять свою роль в поддержке молодых футболистов, чувствую эту ответственность.

    Думаю, этому нужно уделять значительное количество времени и расти в этом аспекте. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь», — цитирует Головина официальный сайт «Монако».

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