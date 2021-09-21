Головин стремится быть лидером «Монако»

Полузащитник «Монако»высказался о своей роли в команде.

Ранее россиянин провел свой 100-й матч за княжеский клуб, играя против «Ниццы» (2:2).

«Я доволен, что удалось забить и достичь отметки в 100 матчей за "Монако". Ранее мне уже удавалось это сделать в ЦСКА, горжусь, что достиг этого в составе "красно-белых".

Я вхожу в число самых опытных игроков "Монако", поэтому я должен выполнять свою роль в поддержке молодых футболистов, чувствую эту ответственность.

Думаю, этому нужно уделять значительное количество времени и расти в этом аспекте. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь», — цитирует Головина официальный сайт «Монако».