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    Куман: Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре чемпионата Испании.

    Роналд Куман
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    Роналд Куман

    «Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все осложнилось. Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время.

    Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но после провального старта это было нелегко.

    У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную.

    Надо бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это случилось слишком поздно.

    Араухо — настоящий профессионал, у него похвальное отношение к делу. Как и все футболисты, он потратил много сил. Так и надо работать», — сказал Куман Mundo Deportivo.

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