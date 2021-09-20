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    Глушаков: Готов отдать сборной все силы

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше. Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь.

    Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер. Впереди несколько непростых матчей у "Химок", а потом важнейший отрезок у сборной на пути к чемпионату мира в Катаре — игры со Словакией и Словенией. Поэтому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе», — написал Глушаков на своей странице в Instagram.

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