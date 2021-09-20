Гаджиев: Между уровнем Глушакова и других игроков сборной особого разрыва нет

Российский тренервысказался о возвращении в сборную 34-летнего полузащитника «Химок»

Глушаков, у которого 6 голов в 8 играх сезона РПЛ, попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

«Объяснение простое: между уровнем мастерства Глушакова и других игроков сборной сколько-нибудь значимого разрыва нет.

Очень многое зависит от того, в каком состоянии он находится. Если игрок находится в хорошем физическом состоянии, уровень его спортивной формы высок для него самого, то тогда между ними вообще грань нулевая практически.

Считаю, что сейчас Глушаков в хорошей форме, он проделывает большой объем работы, фактически играет от штрафной до штрафной и забивает, а для нашей сборной это очень важно», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».