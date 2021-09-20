ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Барсе» на заметку. Гол Захаряна позволил «Динамо» подвинуть «Сочи» в таблице РПЛ
  • 23:55
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Валенсией»
  • 23:42
    • «Ювентус» и «Милан» сильнейшего не выявили
  • 23:39
    • ПСЖ вырвал победу в матче с «Лионом»
  • 20:56
    • Гол Захаряна принес «Динамо» победу над «Сочи»
  • 20:29
    • «Челси» всухую разбил «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реал» не показывает потрясающего футбола

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча 5-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. "Валенсия" в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.

    Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.

    Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Набрав 13 очков, «Реал» вышел на первое место в таблице Примеры. «Валенсия» с десятью очками занимает третью позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Воспользуется ли «Урал» участием «Локомотива» в Лиге Европы?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Наберет ли «Зенит» три очка в Казани?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры