Анчелотти: «Реал» не показывает потрясающего футбола

Главный тренер «Реала»высказался после матча 5-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

«У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. "Валенсия" в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.

Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.

Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча», — приводит слова Анчелотти Marca.

Набрав 13 очков, «Реал» вышел на первое место в таблице Примеры. «Валенсия» с десятью очками занимает третью позицию.