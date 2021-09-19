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    Шварц: Я рад и горд тем, как команда боролась

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 8 тура РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Сегодня была очень боевая игра, было много единоборств. Я рад и горд тем, как команда боролась, было очень много самоотдачи. Ребята проявили себя с лучшей стороны, показали боевой характер. У нас была достаточно сложная неделя, учитывая, что было три травмы. Прошлая игра у нас не особо удачно сложилась, мы проиграли "Нижнем Новгороду", поэтому сегодня перед нами стояла задача взять три очка против серьезного соперника. Я очень счастлив, что нам это удалось.

    Я доволен тем, насколько хорошо сегодня себя проявил Грулев. Мы приняли решение выпустить его в стартовом составе, учитывая то, насколько хорошо он проводил последние тренировочные недели. Мы решили, что Тюкавин начнет встречу в запасе, чтобы выпустить его во втором тайме со свежими силами.

    Игорь Лещук сегодня супер провел встречу, он был важным игроком для нас и важным фактором в нашей победе. В то же время я бы отметил всю нашу вратарскую бригаду, все три вратаря для нас важны, они все хорошие игроки. Неудивительно, что Игорь провел сегодня такую качественную встречу. Подтверждение его мастерства являются игры прошлого сезона против "Локомотива" и ЦСКА», — сказал немецкий тренер.

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