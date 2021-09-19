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    Дубль Холланда помог «Борусии» обыграть «Унион»

    «Боруссия» — «Унион»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над берлинским «Унионом» (4:2) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

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    В составе победителей дубль оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, еще один гол на счету Рафаэла Геррейры. Мяч в свои ворота отправил защитник гостей Марвин Фридрих.

    За «Унион» отличились Макс Крузе, реализовавший пенальти, и Андреас Фогльзаммер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Унион 4:2
    Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (10'), 2:0 Эрлинг Холанн (24'), 3:0 Марвин Фридрих (автогол) (52'), 3:1 Макс Крузе (пенальти) (57'), 3:2 Andreas Voglsammer (81'), 4:2 Эрлинг Холанн (83') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс (Марин Понграчич, 90'), Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингхэм, Аксель Витсель, Махмуд Дахуд (Торган Азар, 85'), Марко Ройс (Youssoufa Moukoko, 90'), Эрлинг Холанн, Дониелл Мален (Мариус Вольф, 73') Унион: Тайво Авонийи (Kevin Behrens, 56'), Макс Крузе (Andreas Voglsammer, 77'), Нико Гисельман, Гриша Прёмель, Рани Хедира (Генки Харагути, 72'), Левин Эцтунали (Седрик Тойхерт, 56'), Юлиан Рюэрсон, Тимо Баумгартль (Кэита Эндо, 77'), Робин Кнохе, Марвин Фридрих, Андреас Люте Предупреждения: Марвин Фридрих (15'), Матс Хуммельс (50'), Нико Гисельман (50'), Аксель Витсель (57'), Юлиан Рюэрсон (90 + 1')

    «Боруссия» набрала 12 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» — 8-й (6).

    25 сентября дортмундский клуб сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха, берлинская команда примет «Арминию».

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