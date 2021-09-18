Клопп оценил сложность победы над «Кристал Пэлас»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Сказал ребятам, что это одни из самых тяжелых 3:0 в истории. Нам нужно было выложиться полностью. Непростой, но честный вызов.
Важно было быть готовыми с физической точки зрения. Их забросы за спины нашим защитниками создавали проблемы.
Сложно играть сначала в среду, а потом — в субботу. Мы забили прекрасные голы и использовали стандартные положения. В таких играх это очень важно», — цитирует Клоппа BBC.
После этой победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ.