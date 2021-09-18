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    Клопп оценил сложность победы над «Кристал Пэлас»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 5 тура АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Сказал ребятам, что это одни из самых тяжелых 3:0 в истории. Нам нужно было выложиться полностью. Непростой, но честный вызов.

    Важно было быть готовыми с физической точки зрения. Их забросы за спины нашим защитниками создавали проблемы.

    Сложно играть сначала в среду, а потом — в субботу. Мы забили прекрасные голы и использовали стандартные положения. В таких играх это очень важно», — цитирует Клоппа BBC.

    После этой победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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