Клопп оценил сложность победы над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 5 тура АПЛ.

«Сказал ребятам, что это одни из самых тяжелых 3:0 в истории. Нам нужно было выложиться полностью. Непростой, но честный вызов.

Важно было быть готовыми с физической точки зрения. Их забросы за спины нашим защитниками создавали проблемы.

Сложно играть сначала в среду, а потом — в субботу. Мы забили прекрасные голы и использовали стандартные положения. В таких играх это очень важно», — цитирует Клоппа BBC.

После этой победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ.