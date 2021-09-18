Газизов: Не будем перечить, если по Агаларову будет предложение от хорошего клуба

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал игру форварда, который сделал дубль в матче с(3:2), забив в 5-м туре РПЛ подряд.

Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент.

«Он молодой парень, из футбольной семьи, который находится в очень хорошей форме.

Гамид впитывает все, что ему говорит тренерский штаб и главный тренер. Уверен, что с отцом он много разговаривает по этой теме.

Гамид делает все, что должен уметь современный нападающий. Все голы, которые он забивает, разноплановые.

Мы всегда открыты и не будем кому-то перечить, если предложение о трансфере будет от хорошего клуба и дает игроку дельнейший рост. Но пока об рано говорить.

Он уже играл у нас, когда приходил с Евсеевым, но на тот момент, видимо, был немного не готов. Гамид прошел аренду в "Волгаре" и вернулся совсем другим.

Я вижу, что на него повлияло, но не буду говорить. Он молодец, делает все, что должен современный форвард», — сказал Газизов Gorobzor.ru.