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    Газизов: Не будем перечить, если по Агаларову будет предложение от хорошего клуба

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру форварда Гамида Агаларова, который сделал дубль в матче с «Химками» (3:2), забив в 5-м туре РПЛ подряд.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент.

    «Он молодой парень, из футбольной семьи, который находится в очень хорошей форме.

    Гамид впитывает все, что ему говорит тренерский штаб и главный тренер. Уверен, что с отцом он много разговаривает по этой теме.

    Гамид делает все, что должен уметь современный нападающий. Все голы, которые он забивает, разноплановые.

    Мы всегда открыты и не будем кому-то перечить, если предложение о трансфере будет от хорошего клуба и дает игроку дельнейший рост. Но пока об рано говорить.

    Он уже играл у нас, когда приходил с Евсеевым, но на тот момент, видимо, был немного не готов. Гамид прошел аренду в "Волгаре" и вернулся совсем другим.

    Я вижу, что на него повлияло, но не буду говорить. Он молодец, делает все, что должен современный форвард», — сказал Газизов Gorobzor.ru.

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