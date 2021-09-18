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    Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»

    «Бернли» — «Анрсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Бернли» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Счет был открыт на 30-й минуте, когда канониры заработали опасный стандарт. Мартин Эдегор роскошно пробил со штрафного, закручивая мяч над «стенкой» под самую левую штангу. Поуп не успел переместиться из дальнего угла.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Мартин Эдегор (30') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Чарли Тейлор, Йоханн Берг Гудмундссон (Максвелл Корне, 57'), Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Барнс (Матей Выдра, 57'), Крис Вуд (Ник Поуп, 82') Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака, Эмиль Смит Роув (Albert Sambi Lokonga, 61'), Николя Пепе, Мартин Эдегор, Томас (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 75'), Киран Тирни (Нуну Тавареш, 79'), Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Эшли Барнс (19'), Эшли Вествуд (29')

    «Арсенал» набрал 6 очков и поднялся на 12-е место в таблице АПЛ, «Бернли» с 1 очком на 19-м месте.

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