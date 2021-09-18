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    «Бавария» забила 7 мячей в ворота «Бохума»

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    В матче 5 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В составе баварцев голами отметились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовски. Еще один мяч записали на счет игрока «Бохума» Василиоса Лампропулоса.

    «Бавария» остается лидером турнирной таблицы. Она набрала 13 очков. «Бохум» идет на 17 строчке с тремя баллами на счету.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Бохум 7:0
    Голы: 1:0 Лерой Зане (17'), 2:0 Йозуа Киммих (27'), 3:0 Серж Гнабри (32'), 4:0 Константинос-Вассилиос Ламбропулос (автогол) (43'), 5:0 Роберт Левандовски (61'), 6:0 Йозуа Киммих (65'), 7:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (79') Бавария: Мануэль Нойер, Josip Stanisic (Буна Сарр, 62'), Никлас Зюле, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис (Омар Ричардс, 46'), Йозуа Киммих (Tanguy Nianzou, 72'), Леон Горецка, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Лерой Зане (Марсель Забитцер, 62'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 68') Бохум: Себастьян Полтер (Silvere Ganvoula, 58'), Геррит Хольтман, Эльвис Реджбечай (Эдуард Лёвен, 58'), Милош Пантович (Кристофер Антви-Адджей, 73'), Роберт Теше, Энтони Лосийя, Данило Соарес, Армель Белла-Котчап, Константинос-Вассилиос Ламбропулос, Костас Стафилидис (Херберт Бокхорн, 57'), Мануэль Риман Предупреждения: Костас Стафилидис (35'), Josip Stanisic (52')

    Результаты других матчей:

    «Арминия» — «Хоффенхайм» 0:0
    «Аугсбург» — «Боруссия» М 1:0
    «Майнц» — «Фрайбург» 0:0

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