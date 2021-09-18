«Атлетико» — «Атлетик»: счет матча 0:0

Мадридскийв домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании сыграл вничью сиз Бильбао — 0:0.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве — на 78-й минуте Жоау Феликс в одном эпизоде получил две жёлтые карточки. Сперва португальский нападающий ударил соперника по лицу, а затем стал спорить с арбитром.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Атлетик 0:0 Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа (Эктор Эррера, 55'), Киран Триппьер (Матеус Кунья, 77'), Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль, Ренан Лоди (Янник Карраско, 56'), Антуан Гризманн (Луис Суарес, 55'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 60') Атлетик: Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 64'), Рауль Гарсия (Nico Williams, 63'), Икер Муньяин (Хон Морсильо, 81'), Дани Гарсия, Унай Венседор (Микель Весга, 80'), Алехандро Беренгер, Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Daniel Vivian, Иньиго Лекуэ, Унай Симон Предупреждения: Дани Гарсия (30'), Жоффрей Кондогбиа (36'), Жоау Фелиш (78'), Жоау Фелиш (78'), Стефан Савич (79'), Nico Williams (82')

Подопечные Диего Симеоне продолжают лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 11 очков. Клуб из Бильбао располагается на четвертой строчке (9 очков).

21 сентября мадридская команда сыграет в гостях против «Хетафе», а «Атлетик» дома примет «Райо Вальекано». Обе встречи запланированы на 21 сентября.