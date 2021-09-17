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    Слуцкий заявил о доминировании «Зенита» в РПЛ

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в чемпионате России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева.

    Игра "Зенита" с "Челси"? Во-первых, я уверен, что против нас у "Зенита" не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции.

    Естественно, при подготовке к матчу с "Зенитом" нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с "Челси" является абсолютно не показательным в этом плане.

    Качество газона на Центральном стадионе? Ну что ты поменяешь за неделю. Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бейлу. Неплохая компашка», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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