Симеоне хочет провести хороший матч против «Атлетика»

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал предстоящий поединок 5 тура испанской Примеры против «Атлетика» Бильбао.

«Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч с одним из самых сильных коллективов лиги. Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть низко. Состав показывает динамичный футбол на высоких скоростях. Что касается Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» сыграет с «Атлетиком» 18 сентября. Встреча начнется в 17:15 мск.

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