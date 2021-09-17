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    Симеоне хочет провести хороший матч против «Атлетика»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий поединок 5 тура испанской Примеры против «Атлетика» Бильбао.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч с одним из самых сильных коллективов лиги. Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть низко. Состав показывает динамичный футбол на высоких скоростях. Что касается Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — приводит слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» 18 сентября. Встреча начнется в 17:15 мск.

    На сайте LiveSport.Ru есть прогноз, с которым можно ознакомиться по ссылке.

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