Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» после четырех сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На данный момент в активе «матрасников» 10 очков.

Среди недели мадридский клуб провел непростой матч с «Порту» в Лиге чемпионов. Игра в Мадриде завершилась вничью 0:0.

В прошлое воскресенье «Атлетико» одержал гостевую победу над «Эспаньолом» — 2:1. Команда Диего Симеоне проигрывала вплоть до 79-й минуты, когда Янник Феррейра-Карраско сравнял счет. А победный мяч Тома Лемар забил на девятой компенсированной минуте.

«Атлетико» пропустил в трез из четырех матчей чемпионата Испании.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем набрал восемь очков и находится в турнирной таблице на пятом месте.

В предыдущем туре баски одержали домашнюю победу над «Мальоркой» — 2:0. Все голы были забиты после перерыва.

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А перед этим была гостевая победа над «Сельтой» — 1:0. Но отметить надо, прежде всего, домашнюю ничью с «Барселоной» (1:1). Каталонцы с трудом отыгрались, забив ответный мяч уже ближе к концу матча.

«Атлетик» в четырех матчах пропустил лишь один мяч .

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Атлетика» — за 5.80.

У «Атлетико» всего лишь две победы в пяти предыдущих матчах против «Атлетика». Команде Симеоне всегда тяжело играть с басками.

И в эту субботу «Атлетико» тоже ждет непростой матч.

Ставка — обе команды забьют за 2.22. Не исключено, что гости откроют счет, и это заставит «Атлетико» рисковать.