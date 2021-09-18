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    Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Атлетика»?

    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Испании 18 сентября 2021 года

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    Луис Суарес
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.75
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» после четырех сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На данный момент в активе «матрасников» 10 очков.

    Среди недели мадридский клуб провел непростой матч с «Порту» в Лиге чемпионов. Игра в Мадриде завершилась вничью 0:0.

    В прошлое воскресенье «Атлетико» одержал гостевую победу над «Эспаньолом» — 2:1. Команда Диего Симеоне проигрывала вплоть до 79-й минуты, когда Янник Феррейра-Карраско сравнял счет. А победный мяч Тома Лемар забил на девятой компенсированной минуте.

    «Атлетико» пропустил в трез из четырех матчей чемпионата Испании.

    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем набрал восемь очков и находится в турнирной таблице на пятом месте.

    В предыдущем туре баски одержали домашнюю победу над «Мальоркой» — 2:0. Все голы были забиты после перерыва.

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    А перед этим была гостевая победа над «Сельтой» — 1:0. Но отметить надо, прежде всего, домашнюю ничью с «Барселоной» (1:1). Каталонцы с трудом отыгрались, забив ответный мяч уже ближе к концу матча.

    «Атлетик» в четырех матчах пропустил лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Атлетика» — за 5.80.

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    У «Атлетико» всего лишь две победы в пяти предыдущих матчах против «Атлетика». Команде Симеоне всегда тяжело играть с басками.

    И в эту субботу «Атлетико» тоже ждет непростой матч.

    Ставка — обе команды забьют за 2.22. Не исключено, что гости откроют счет, и это заставит «Атлетико» рисковать.

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    «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Атлетика»?
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