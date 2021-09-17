Кержаков высказался по поводу успешного старта «Нижнего Новгорода» в РПЛ

«Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец — родом из Дзержинска.
Наши победы над "Сочи", "Спартаком" и "Динамо" — не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.
Я мечтал возглавить клуб Премьер-Лиги. Но понимал, какая это ответственность.
Успешный старт — это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.
Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», — сказал Кержаков изданию «Вести».
«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.
Побеждаем «Динамо» и выходим на шестое место! pic.twitter.com/OyM0sdEN9X— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) September 13, 2021