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    Кержаков высказался по поводу успешного старта «Нижнего Новгорода» в РПЛ

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал успешный старт команды в РПЛ.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец — родом из Дзержинска.

    Наши победы над "Сочи", "Спартаком" и "Динамо" — не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.

    Я мечтал возглавить клуб Премьер-Лиги. Но понимал, какая это ответственность.

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    • Успешный старт — это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.

    Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», — сказал Кержаков изданию «Вести».

    «Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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