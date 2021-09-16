Никитин: Кержакову нужно много работать для гарантии стабильных результатов «Нижнего Новгорода»

Губернатор Нижегородской областиоценил выступленияв нынешнем сезоне под руководством главного тренера

В сезоне-2021/22 нижегородский клуб дебютировал в РПЛ. После семи сыгранных туров чемпионата России нижегородцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«Я думаю, что ему, как молодому тренеру, еще много-много предстоит сделать и пройти большой путь, чтобы гарантировать стабильные результаты. Мы ему, естественно, желаем успехов и удачи.

Приятно, что уже сейчас есть неплохие результаты, несмотря на разные прогнозы комментаторов о том, что у нас ничего не получится», — цитирует Никитина ТАСС.

19 сентября «Нижний Новгород» сыграет дома против тульского «Арсенала». Начало встречи — в 16:30 мск.