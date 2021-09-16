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    Червиченко: Поражение от «Легии» — не позор, мне «Спартак» понравился

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» стартовал с поражения в Лиге Европы
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    «Спартак» стартовал с поражения в Лиге Европы

    «Не сказал бы, что матч с "Легией" — позор. Мне "Спартак" понравился: играли хорошо, казалось даже, что вот-вот забьют и выиграют. До 80-й минуты, пока не стали делать замены, всё было абсолютно нормально: красно-белые имели преимущество, шансы забить, тот же Айртон попал в перекладину.

    На мой взгляд, всё решили неудачные замены, но с другой стороны, игроков уже нельзя было не менять, потому что все уже очень устали — нужно было выпускать свежих игроков. Того же Рассказова менять было некем, оттуда пошел прострел, а замкнул этот прострел игрок, которого должен был держать Ломовицкий.

    Он (Ломовицкий) безобразно вышел на замену, проиграл все моменты, все единоборства — да вообще всё проиграл, везде ошибся и закончил свою игру именно тем, что позволил игроку "Легии" забить. Соболев тоже вышел ни о чем: ни разу конкретно не угрожал воротам соперника, не отодвигал игру от своих ворот. А Бакаев, выйдя на замену, потратил больше времени на споры с польским игроком, чем на игру.

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    • У "Спартака" очень большие проблемы с реализацией. Да, моменты есть, но мяч катастрофически не летит в ворота. Мне кажется, что причина 50 процентов неудач — это как раз то, что Виторию всё время отправляют в отставку, сегодня в очередной раз.

    Если придет новый тренер, то заставит Айртона попасть не в перекладину, а в ворота? Ломовицкий будет играть, Соболев побежит забивать, а Ларссон перестанет бегать с мячом вдоль штрафной площади и начнет бить по воротам? Руй тут ни при чем. Игроки не выполняют элементарные требования. У Ларссона есть мяч — бей, будет рикошет или еще какой-то момент. Без ударов по воротам голов не будет. Есть моменты, так пытайся их реализовать, а не валяйся посреди поля, если тебя чуть зацепили, как будто там судит Лапочкин, и тебе обязательно дадут пенальти за то, что ты рухнул в штрафной. Никто не даст таких веселых пенальти.

    Разве Витория виноват, что Ломовицкий вышел, практически не играл и похоронил себя и команду? Могут поменять Виторию, но думаю, это будет еще хуже», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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