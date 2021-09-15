«Интер» — «Реал»: счет 0:1, обзор гола

Родриго Фото: «Реал»
Единственный гол в матче на свой счет записал бразилец Родриго, забивший после отличной комбинации.
Футбол. Лига чемпионов. Группа D
Интер — Реал Мадрид 0:1
Гол: 0:1 Родриго (89') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 55'), Николо Барелла (Матиас Весино, 84'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 65'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 55'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 65') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 90'), Карим Бензема, Лукас Васкес (Родриго, 65'), Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 80'), Каземиро, Федерико Вальверде, Давид Алаба, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Лаутаро Мартинес (45 + 1'), Давид Алаба (60')
«Реал» набрал 3 очка, но из-за разницы голов занимает второе место. Первую строчку гости уступили «Шерифу». «Интер» находится на третьей позиции, опережая «Шахтер» по разнице мячей.